警方查扣以該黑幫藏頭詩關公字畫。（圖／警方提供）

警方逮捕壓制洪嫌。（圖／警方提供）

竹聯幫明仁會26歲洪姓男子，自恃為幹部身分，專門以該身分招募未成年少年加入幫派，北市萬華1名15歲少年被吸收後，因賺不到錢想退出，竟遭洪男私刑拘禁凌虐，打到遍體麟傷，少年脫困後驗傷提告。

警方指出，今年7月獲報，黑幫分子26歲洪姓男子，自恃為該活躍黑幫幹部身分，專門以該黑幫幹部身分招募未成年黨羽等犯行，行徑甚為囂張，對社會治安影響甚鉅，經報請臺灣新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，組成專案小組積極偵辦，深入調查渠等不法組織犯罪事證。

警方調查，專案小組追查發現26歲洪姓男子，曾於今年3月6日在北市中山區知名酒店率眾參加明仁會春酒活動，復經3個多月跟監蒐證後，掌握洪男等犯罪組織成員私刑拘禁凌虐欲脫離黑幫控管未成年被害者等犯罪行為，10月25日由新北檢察官指揮下持搜索票，兵分多路，在北市萬華區等處，將檢肅治平對象洪嫌等7人緝捕到案，現場查獲以該黑幫藏頭詩關公字畫、瓦斯長槍3把、空氣手槍2把、手銬、防刺服、各類型棍棒、刀及辣椒水與第三級毒品愷他命等不法贓證物。全案依涉犯刑法傷害、剝奪行動自由、強制、恐嚇等案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方表示，為維護明年度即將進行的「中華民國第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」選前治安，掃黑行動不打烊，警方將持續掃蕩黑幫，並防制幫派介入選舉。讓民眾安心投票，共創乾淨選風。