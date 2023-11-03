迎接全新賽季，台北台新戰神除球場上積極備戰外，球團3日特別安排教育訓練課程，邀請旅美球星郭泓志分享過去職棒經歷的學習，讓球員了解身為一位運動員該具備的職業態度，而後由體育主播張立群傳授媒體應對技巧，最後由台新金控法令遵循處進行法治教育宣導，期盼球員面對新球季都能更加成長，度過充實的全新賽季。

一踏進教室，「小台」黃聰翰化身小粉絲立刻與偶像郭泓志合照一張，他表示：「敬佩郭泓志歷經多次手術還能再起的精神，是值得學習的榜樣。」開場談及職業精神，郭泓志再次重述「要全力以赴！而不只是盡力而為。」用心做好每一件事情並追求自我極限，「每天設定目標，好還要更好」的自我要求，是職業運動員必備的態度。

曾歷經9次開刀再重回球場的郭泓志，親身分享遭遇傷痛低谷時的心情，他認為要善用「意象訓練」，去觀看過去表現好的影片，在賽前增強自我信心「不要懷疑自己，保持熱情，自信的上場」。此外，他更分享一段升上大聯盟的小故事，初次登上大聯盟的他，投出兩個保送就結束投球任務，等待了14天才再次獲得上場機會，當時面對強打者邦茲(Barry Bonds)時毫不閃躲的直球對決，雖然被打了一支全壘打，但讓教練團看到他的成長以及不怯場的態度，次賽季因此獲得留在大聯盟的機會，他以此故事分享運動員未能上場時，持續自我準備的重要性。

退休後的郭泓志參與了綜藝節目與電影的演出，也開立個人Youtube頻道，更成立了「郭泓志運動發展協會」持續為基層棒球付出一分心力，多元化的斜槓身分，顛覆以往運動員退休只能擔任教練職或與運動項目相關工作的印象，對此他表示，「在球場上，我要做最好的自己，在場外我要嘗試做不同的自己。」他也鼓勵球員們只要不影響運動生涯，都可以多多嘗試，也可能有不同的火花，於活動最後的問答環節，隊長林宜輝興奮的說：「請問可以合照嗎？」讓現場直接開啟拍照會模式。

而後由體育主播張立群以媒體人角度傳授球員媒體應對技巧，並以國內外球員受訪影片做為案例說明，提醒球員們面對媒體的談吐須留意的事項，並安排球員一一上台自我介紹練習，張兆辰與劉彥廷不約而同分享自己偶像為隊長輝哥林宜輝，兩位表示，「輝哥的溝通力能夠凝聚團隊，豐富的場上經驗也能讓我們從他身上挖到寶。」張兆辰認為上完課程深刻體會到「職業場上要顧到的事情，對比學生時期真的多太多。」

今日課程最後由台新金控法令遵循處進行法治教育宣導，為球員們建立正確的法治觀念，涵蓋暴力、賭博、毒品罪刑、酒駕等基本原則，並再次說明聯盟與球團的相關規範，重申對於不法行為零容忍，提醒球員應恪守法律內容，珍惜自我職涯，切勿以身試法。