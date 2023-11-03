竹聯幫虎堂桃園分會長43歲蔡姓男子，10月31日在家中拿出改造槍枝炫耀把玩，二度作勢朝自己的額頭扣扳機，未料第2次擊發時子彈貫穿腦門，鮮血直流當場斃命。而當天在場的蘇姓友人與2名未成年少年先後被傳喚到案，其中蘇男因妨害自由案被通緝，訊後被送往新北檢發監執行，而桃檢也將於下週一（6日）上午進行解剖，釐清死因。

上月31日下午3時許，蘇姓男子帶著2個兒子到蔡男家作客，閒談中蔡男開始炫耀自己有「好東西」，隨即拿出1把改造手槍坐在沙發上把玩，過程中他說槍枝故障不會擊發，第1次抵住額頭扣了好幾下扳機，沒想到第2次再抵住額頭扣扳機，這次子彈直接擊發，貫穿蔡男腦袋。

當時在場的蘇姓男子被查出是妨害自由通緝犯，警方也循線將他緝捕歸案。由於過度震驚，蘇拒絕夜間偵訊，訊後已送往新北檢後發監執行。而桃檢也訂於下周一（6日）上午在中壢殯儀館，由檢察官率高檢署法醫進行解剖，以釐清真正死因。