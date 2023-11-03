代表日本出訪祕魯慶祝2國建交150年的日本佳子公主，週三（1日）從東京搭機出發，飛抵美國轉機卻2度遇上班機故障，滯留一夜。日媒週五（3日）報導，佳子公主一行人在休士頓搭上第3架飛機之後終於順利抵達祕魯首都利馬，距離出發時間超過50個鐘頭，比預計抵達時間晚了1天，部分行程也因此延期。

綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社、《朝日新聞》週五報導，佳子公主已於祕魯當地時間週四（2日）深夜抵達利馬國際機場，面帶笑容點頭致意，未露疲態。

日本佳子公主出訪祕魯，出發超過50小時之後終於抵達利馬。

佳子公主是日本皇室秋篠宮文仁親王與紀子王妃的次女，今年12月29日將滿29歲。一行人於日本時間週三上午10時30分左右自東京羽田機場出發，預估26小時之後抵達祕魯。航機飛抵美國休士頓後轉機，飛機起飛後因氣象雷達故障，從墨西哥灣上空飛回休士頓，接著等了3小時又搭上第2架飛機，豈料航機才離開停機坪就發生故障情況，只能折返，佳子等了3小時才因航班取消而下機，夜宿休士頓飯店。時事通信社報導，上述航班由美國聯合航空營運。

佳子公主抵達利馬後，至少2個行程已有變動。建交紀念儀式順延至當地時間週五（3日）中午舉行，她預計會在儀式知忠致詞；向日本移民紀念碑落成100週年獻花儀式則改期至下週二（7日）上午9時開始。這2個行程原本安排週四（2日）舉行。