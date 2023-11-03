桃園市中壢警分局興國派出所2日下午2時許接獲銀行的機警行員報案，稱有一名男子要匯款1千萬元買黃金，應該是遭到詐騙。警方獲報，立刻派遣巡邏員警魏先廷及林愷宸趕往關懷。

現場經員警關心，這名年約50歲的張姓男子向警方說，他是在朋友介紹下要買1公斤多的黃金，說1公斤才800萬，且也有到店面看過實體，但警方眼尖發現歹徒仍透過手機通訊軟體微信向他通話，還說怎麼不再買多一點，且警方持續追問朋友是誰、店面在哪等細節，張男卻支支吾吾，只說這樣買比較便宜，員警再問他對方會如何交付黃金，竟說匯款完成後對方會寄過來，行員也告訴員警，張男要匯入的公司帳戶是最近才設立，十分可疑。

員警不斷向張男解釋，這很明顯是詐欺手法，更指著銀行內的匯率告示牌提醒張男，當時的黃金牌告利率1公斤也才200多萬元，強調購買任何金飾或珠寶，一定要找有信譽的店家或網路平台購買，萬一款項匯出後卻收到假貨，那真的是損失大了，張男在員警相勸之下才醒悟，知道這是有問題的交易，立即打消匯款念頭，感謝員警讓他保住千萬財產。

中壢警方提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。