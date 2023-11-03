華南金控自2007年起舉辦「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，投入各縣市基層棒球扎根工作，迄今已邁入第17年。今年，華南金攜手台灣世界少棒聯盟協會來到棒球選手的搖籃「台東縣」，進行「基層棒球培育基金」捐贈儀式，並舉辦「圓夢棒球營」，鼓勵小球員們秉持努力不懈的精神，勇往直前朝棒球夢想的道路前進。

11月3日華南金控由副總經理林貴姬代表捐贈球具予台東縣卑南國小、桃源國小、新生國中及泰源國中棒球隊，提供充足練習資源予熱愛棒球的小球員。當日也舉辦「圓夢棒球營」，邀請台東縣卑南、桃源、豐田、紅葉及南王國小棒球隊參與課程，此次營隊聘請有卡比獸之稱的夢無限迷你棒球俱樂部總監林家緯擔任總教練，採用與以往不同的教學方式，結合音樂和遊戲的棒球教學，讓小球員體驗與傳統棒球訓練不同的美式教學風格，希望以歡樂的教學氣氛，讓小球員體驗多元化的學習環境，提高對棒球運動的熱愛。

林貴姬表示，「一球圓一夢」基層棒球培育計畫內容多元，包括選拔少棒及青少棒國手、舉辦國際棒球賽事、推廣社區棒球比賽、舉辦棒球訓練營、捐贈棒球培育基金等，希望透過多樣的方式參與基層棒球的培育，幫助國內棒球向下扎根，向上發展。未來將持續守護「一球圓一夢」計畫的初衷，讓更多孩子接觸、體驗棒球，進而喜愛棒球，讓棒球的種子萌芽長大，為國家培育出更多的棒球新秀。

台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華感謝華南金長期以來對基層棒球的推廣，也感謝營隊的教練團給予學員們的教學與鼓勵，並期望小球員們能在每個階段努力學習，持續提升自身的球技，為台灣棒球注入新活力。