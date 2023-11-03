今天（3日）各地天氣穩定，白天各地高溫在30度左右，而這樣的好天氣將持續，明天（4日）白天高溫將達到32度，一直到下周一（6日）東北季風增強，北部、東北部才會轉涼，並開始下雨。

氣象署表示，明天台灣周邊吹偏東南風，各地天氣晴朗穩定，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨機會；溫度方面，各地低溫20度左右，且清晨受輻射冷卻影響可能會更冷，不過白天高溫又會達到32度以上，提醒早出晚歸的民眾適時調整衣物。

下周日（5日）除東南部及恆春半島有零星短暫雨外，各地天氣依然穩定，呈現早晚涼、白天溫暖偏熱的狀態；下周一有鋒面通過台灣北部海面，隨後東北季風跟著增強，北部及東北部會有轉涼的感覺，桃園以北及東半部降雨機率提高，尤其東北部降雨較明顯，其他地區降雨則較為局部，而新竹以南則為多雲到晴，天氣變化較小。

氣象署提醒，未來兩周主要為東北季風影響的天氣型態。（圖／中央氣象署）

下周二（7日）持續受東北季風影響，包括北部、東北部及東部整天都偏涼，高溫明顯降低；下周三（8日）東北季風開始減弱，台灣周邊環境逐漸轉為偏東風，除東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，及中南部山區有午後零星短暫陣雨，其餘各地將呈現多雲到晴的好天氣。

中央氣象署提醒，未來兩周主要為東北季風影響的天氣型態，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有雨，其他地區各地早晚偏涼，白天為多雲到晴的天氣，而未來第2週西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，氣象署將隨時更新最新資訊。