基隆市9026路線客運因福和、皇家客運經營情況不佳，公路局將於11月9日起停止兩家業者經營，並將由泰樂、首都、大都會、統聯等四家業者支援，直至新業者接手。立委蔡適應（左）除要求公路局不能有空窗期外，支援業者的標示也要清晰容易辨識。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

對基隆市安樂區通勤族最重要的9026路線客運，公路局指出，因原經營者福和、皇家客運經營情況不佳，自營運迄今遲遲沒有改善，除依「公路法」裁罰處分外，並將於11月9日起停止福和、皇家該路線之經營權，也將形成無業者經營的窘境。立委蔡適應要求公路局要避免民眾無車可搭，公路局則回應將有4家業者支援，直到新業者上路，請民眾不必擔心。

立委蔡適應3日表示，由於福和、皇家客運退出9026路線經營，市民朋友擔心乘車權益受損，他特別要求主管機關一定要無縫接軌，避免空窗期的發生。

蔡適應強調，他在日前邀請公路局台北市區監理所了解9026路線營運情況後，了解原業者福和以及皇家客運會停駛，將有泰樂、首都、大都會、統聯等四家業者支援。

但蔡擔心民眾在識別上，會有不清楚的情況，所以也請公路局在辨識系統上，規劃清晰容易辨識的標示，讓乘車的民眾能夠清楚知道跑9026路線的車輛。

台北市區監理所表示，為因應福和、皇家客運停駛，業已規畫應變方案，已請等業者，備妥足夠車輛及駕駛，平日開行140班次、例假日開行54班次，與現行班次相符，支援業者會行駛到9026路線新的業者上路，請乘車民眾無須擔心。