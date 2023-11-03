大陸「金雞獎」本月1至4日在福建省廈門舉行，本屆增設電影市場單元，除了舉辦香港、台灣地區的專場電影推介會，還有大陸新片展、港澳台影展和海外華語影展構成的「金雞華語影展」，近30位台灣影人前往交流，《罪後真相》、《愛是一把槍》、《素還真》、《一家子兒咕咕叫》、《詭扯》、《聽說》等多部台片參與，包括陳意涵、吳慷仁、李李仁、張庭瑚等人皆出席。

入圍今年金馬獎7項大獎的馬來西亞片《富都青年》在海外華語影展上放映，導演王禮霖率雙主演吳慷仁和陳澤耀現身，他表示：「第一次當導演就帶著自己的作品參加盛會，期待更多的交流以及分享。昨天遇到很多電影人，有互相寒喧以及慰問，感覺很棒。也感謝大會頒發『年度期待華語電影』榮譽給《富都青年》。現場遇到《年少日記》卓亦謙導演，大家也互相鼓勵。」吳慷仁則直呼：「能與《富都青年》電影的夥伴同來，感到開心。」也期待觀眾看完的反饋。

導演王禮霖（左起）率陳澤耀、吳慷仁前往金雞獎宣傳《富都青年》。（新世紀南向開發有限公司提供）

吳慷仁2日晚間的餐敘上遇到香港影后惠英紅，2人相談甚歡，當年吳慷仁以《白蟻》奪下北影影帝，正是由惠英紅頒獎給他，現場他也把《富都青年》中「弟弟」陳澤耀介紹給惠英紅認識，陳澤耀說：「這次以演員身份來訪的感覺特別不一樣，期待有更多作品讓大家看到，慷仁哥特別介紹我和惠英紅老師碰面，也遇到好久不見的李仁哥，認識了陳意涵、導演許富翔，希望可以和更多影人學習。」

吳慷仁（右）2日在餐敘上遇到惠英紅，2人相談甚歡。（新世紀南向開發有限公司提供）

頒獎典禮將於明（4日）晚舉行，日前公布入圍名單，費翔主演的奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》以9項成為最大贏家，緊接著是提名8項的《無名》，出道超過40年的梁朝偉憑該片問鼎最佳男主角，是他首次在金雞獎上獲提名，男神王一博也入圍最佳男配角獎。