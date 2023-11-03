為增進桃園市觀音區學童防災知識及災害應變能力，消防局第三大隊觀音分隊今前往觀音國小舉行「小小消防宣導員體驗」活動。藉各項體驗活動，透過普及性與歡樂性的實做與文宣資料，提升5、6年級175位學生消防知識、技能與行動能力，建立正確防災觀念，落實防災教育。

觀音分隊長林宏鋅表示，觀音分隊共設計4道關卡，包括「風火專家-風火無情」、「地震專家-震天動地」、「救護專家-妙手回春」、「應變專家-即刻求生」等項目。體驗過程中授課人員親自操作示範並指導每位學童操作體驗消防技能，且由授課人員不定時進行有獎問答。

小五葉姓學童分享，他最喜歡「地震專家-震天動地」，因為地震體驗車可以實做趴下、掩護、穩住的地震避難要領，也可以認識家具固定的重要性。小六陳姓學童則最難忘「救護專家-妙手回春」，因為CPR＋AED可以救人，雖然很累，但是很值得。「風火專家-風火無情」讓大家認識火災與風災，並了解119報案要領。「應變專家-即刻求生」則是實做大聲呼叫失火，並遵守向下逃生、關門保命的逃生要領。

林宏鋅說，國小5、6年級學生肢體動作及認知相對成熟，對於災害已有基本的認知，藉由不斷的宣導與體驗，讓防災成為學童的生活本能，進而深植家庭防災觀念，才是防災的最終目的。

第三大隊長簡慈彥提醒，從小建立學童防災觀念，尤以注意用火用電安全、預防電器火災為重，電氣因素仍是造成火災的最大原因，如何於生活中避免，就是養成良好用火用電習慣。延長線不綑綁、插座不超載使用，就能降低電氣因素火災風險，萬一發現火災應第一時間大叫「失火了」，通知其他人盡快避難逃生。