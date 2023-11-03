對於在野總統搭檔方式，國民黨主席朱立倫昨提出兩種方案，以民調50%，加上50%的立委參選人投票或政黨支持度，民眾黨總統參選人柯文哲今(3日)表示，仍主張全民調，「若民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都會禮讓，擔任副手」。對此，民調專家戴立安表示，「樣本規模」會影響民調的誤差範圍，要先知道柯的誤差範圍是多少，但藍白兩黨的目標都是要政黨輪替，卻卡在「要不要做民調」很奇怪，建議藍營不要在想辦法展現政黨實力，從時間、效率、對支持者的公平性來說，現在只剩下全民調一種方法，其中細項都可以攤開來公平討論。

針對柯文哲提出「誤差範圍」內都願意禮讓，戴立安今在廣播節目《POP大國民》解釋，抽樣誤差範圍有幾個條件決定，一個就是「信賴水準」，可以寬鬆到90%、嚴格一點 99%，但一般民意調查來說就是95%。另外就是「樣本規模」，平常說「正負3個百分點」是理論值，是指在樣本數1068個時，95%信賴水準，誤差值就是正負3個百分點，不過也只是理論上的最大值，實際要做計算。

戴立安指出，首先要知道，柯文哲理解的抽樣誤差是多少？因為到現在還有人認為是超過3%，但實際上是要超過6個百分點才算超過抽樣誤差，也就是在樣本數1068人時，兩方差距要超過6%才算是超過誤差範圍，實際上還需要經過更謹慎的計算。 此外，戴立安說明，若柯文哲喊說做1萬份樣本，誤差值就是「正負0.98個百分點」，相當於來回是差距2個百分點。若樣本數3000份時，誤差範圍大約是正負1.6%、1.7%，也就是雙方差距要拉開到3.5個百分點。

戴立安指出，「樣本數」是關鍵，也會影響到民調的執行時間，需要有整體配套，不只是看誤差值，「怎麼做民調」是專業問題，但「要不要做民調」是政治問題，現在藍白雙方是卡在政治問題。現在大家都回到對自己有利的方案，朱立倫意思就是比政黨實力，柯文哲的方案能簡化問題，但柯的退讓，只是要減輕民意對他的壓力，因為民調已經在下滑，但至少算是退一步在想問題。

戴立安也回顧，柯文哲最初提出的「比民調」方案是複製民進黨初選，但如今根本不可行，因為當時民進黨比5家民調，手機、市話樣本都是從民進黨的電話資料庫撈出來，全都是有效號，柯文哲哪來那麼多有效號。

戴立安也直言，到這個時間點，真的只剩下全民調，建議國民黨不要再去搞甚麼日本、德國方法，藍營當然是希望侯當正的，才提出這麼多的方法想展現政黨實力，但如果目標都是要政黨輪替，那卡在「要不要做民調」不是很奇怪嗎？先同意做民調，接下來的技術問題，可以解決綠營灌票、加權，只要攤開來談就可以很公平。兩黨之間彼此互信不足，小黨怕有滅黨危機，大黨怕配掏空、面子問題，但時間、效率、對支持者的公平性來說，只能做民調。