蔣榮宗連莊「葛萊美導師」。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

有亞洲「最年輕的音樂家」美譽的蔣榮宗傳喜訊，去年度獲選「葛萊美導師」（Grammy U）的他，日前傳出再度入圍，今獲證實連莊「葛萊美導師」，與美國前總統夫人蜜雪兒歐巴馬和頂流韓團BTS成為前後屆「葛萊美導師」，將繼續為國際樂壇重啟教育、訓練的重任。

蔣榮宗師承父親蔣三省，青出於藍，近年不僅為三金典禮打造配樂，更獲邀為國際大導演李安紀錄片配樂，27歲擔任TED演講人，再度擔任西洋樂壇「葛萊美導師」，前途不可限量！蔣榮宗並宣布舉辦年度音樂會，將於12月9日於台北101「双融域AMBI SPACE ONE」舉辦「蔣榮宗ZONG 跨界科技演奏會」，是全台首創的5G＋4K全沉浸數位展演個人音樂會，目前他正在緊鑼密鼓籌備沈浸式新媒體投影藝術，預計世界首演全新作品，有「2023臺灣文博會 暢響曲」、桃園科技藝術節「從心開始AI」、高雄輕軌5G展演「海底星球」，與今年最受矚目的「金馬60」星光紅毯音樂。

蔣榮宗在去年一舉登「台北國家兩廳院演奏廳」、「台中國際歌劇院」和「高雄衛武營國家藝術文化中心」，在南加大音樂學院校友音樂會《舞動南加州的陽光》中，首度發表個人新創作品《自然・緣起 Natural Bound》，形式結合電子數位音效，並親赴日月潭和南投山間采風，錄下蟲鳴鳥叫自然聲響，這是他接觸「生物音樂」的緣起，今年中秋節，蔣榮宗又應文博會之邀，創作《暢響曲：野性穿越》配樂，這回除了自然場域，更走訪民間之名藝術團體，採集第一線的訓練聲響碰撞的音波紋，蔚為個人獨特之風格！

最新專輯《海底星球》透過自然生態產生的聲響，延伸應用在樂器中，打造聲景世界。他表示《海底星球》所象徵的是距離地心最深層的境地-海底，藉由海底世界的波動紋理，與生物間的微妙互動，激發出作曲者為其創作的最初靈感！並表示整首曲目營造畫面感般的沈浸式劇情安排，透過人聲合唱與管絃樂團的層次堆疊，表現出海底中層次多變的神秘印象，蔣榮宗想表達，藉由音樂家撩撥出的樂音和自然環境無時不刻出現的聲音，「強調人也是宇宙的一份子，和地球萬物共同發聲，但不能失去平衡，想藉此曲提醒對天地萬物的尊敬」。