彰化縣警局在彰化縣139縣道建置2處專抓壓車過彎的科技執法點，不滿該作法的網友到彰化縣長王惠美臉書專頁留言表達質疑。（翻攝彰化縣長王惠美臉書／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局宣布已在事故頻傳的彰化縣139縣道建置2處科技執法點，該系統並將於本月15日起，針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照，再由員警判斷及開罰。科技執法抓壓車曝光後，引爆網友怒火，這兩天紛紛到彰化縣警局臉書留言，痛批「難道騎車要帶量角器」、「厲害了彰化國」，這把火還燒到彰化縣長王惠美的臉書專頁，一發不可收拾！

彰化縣139縣道蜿蜒於彰投八卦山脈稜線，雖風景優美，卻事故頻傳，彰化縣警局為強化139縣道彎道危險駕車及速度管理工作，由該局交通隊建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛機車進行自動偵測、照相及逕行舉發。

彰化縣警局交通隊指出，該套系統主要是用來判讀危險駕車的行為，系統會針對經過彎道的機車來做判讀，如果機車後車輪與地面夾角低於60度，系統會照相存檔，回傳到後端後，由該隊整合，逐一進行分析判讀，若騎士過彎有蹺腳、抬腳及身體異常傾斜等危險駕駛的行為，即會依《道路交通管理處罰條例》第43條危險駕駛開罰。

這項全台首創科技執法抓壓車過彎的系統設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近。今天有車友專程到上述地點找尋，發現這兩天被網友罵翻的科技執法系統似已架設完成，外觀仍用塑膠布包住，蓄勢待發等侍本月15上線執法。

由於相關交通法規並未規範不得壓車過彎，或過彎時機車傾角應保持多少角度，因此彰化警方用科技執法來抓過彎壓車的作法曝光後，引爆網友怒火。

在野黨今天在臉書發文表示，國內交通、警政單位過度迷信科技執法，機車過彎必然因向心力傾斜，如此針對的選擇性執法，豈不是要民眾加裝陀螺儀？

大批網友在怒火無處宣洩下，這兩天紛紛到彰化縣警局的臉書專頁留言痛批上述作法太低能。網友除質疑科技執法系統有無通審驗、認證，也質疑這樣作法的根本沒有法源依據，「繼苗栗國後，宣布彰化國成立！」網友也紛紛上傳警用大型重機車身傾斜過彎照片，怒問「這樣壓車過彎要不要也開罰？」

這把不滿科技執法抓壓車過彎的怒火也燒到彰化縣長王惠美的臉書，大批網友痛批彰化警方的作法太無腦，有網友留言「請縣長示範一下騎機車過彎不要用傾角」、「請問縣政府有賣機車過彎專用量角器嗎？」正值彰化縣議會定期會期間，網友的熊熊怒火恐再持續延燒。