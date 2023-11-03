吳申梅（左起）、馮偉傑、許志豪3日進行演唱會彩排活動。（粘耿豪攝）

吳申梅與香港老公感情甜蜜。（翻攝自吳申梅IG）

吳申梅、馮偉傑及許志豪等人3日進行「相馮．紅人秀」演唱會的彩排練唱。吳申梅與香港老公Eric將迎來結婚1周年，時常浪漫放閃，老公還送上要價逾百萬的愛馬仕包包，夫妻倆將赴英國歡慶結婚周年，互動甜蜜。

她也表示，最近頻繁地往返台北、香港，日前甚至在香港待不到12小時就趕回台灣工作，全因老公在香港購入要價新台幣上億元的海景房，但在買賣的過程中卻不太順利，讓他們當時十分苦惱，「台灣有履約保證，香港則是要找兩方律師來談，後來發生交屋合約的問題」，並無奈說，房子差點沒買到，耗時整整3個月，日前才順利交屋完成。

被問及之後會定居香港？她笑說，不會，現在是維持台灣、香港來回奔波，並透露，她在台灣剛買新房，夫妻倆都背著高額的房貸，加上在兩地都各自有養貓，必須好好陪伴愛貓，「我現在真的『負債』了，要好好努力工作，還房貸，當房奴。」

他們將於25日在高雄流行文化中心海音館的「相馮．紅人秀」演唱會獻唱。馮偉傑為了備戰演唱會，2個月成功瘦下10公斤，全靠積極運動、清淡飲食；許志豪最近也忙著替《超級紅人榜》的主持搭擋于美人掃街拜票，「我有幫美人姊加油、也是會擔心，我們有在萬華的萬聖節掃街，連看起來沒有投票權的人，我全都去握手，美人姊很努力。」