民眾黨總統參選人柯文哲今晚到台東鐵花商圈拜票，支持者簇擁並高喊「台灣的選擇！柯文哲」，攤商人員爭相合照，柯全程未受訪。
柯文哲今天晚上7時許抵達台東市鐵花聚落，台東無黨籍縣議員、競選總部主任委員陳宏宗與民眾黨提名山地原住民立委參選人胡黃廣文陪同拜票。
支持者不斷高喊「台灣的選擇柯文哲」、「唯一的選擇柯文哲」。陳宏宗開心向柯文哲說「人氣很旺，不用擔心」。
柯文哲明天早上8時許將和台東競選團隊前往台東中央市場掃街拜票。
民眾黨總統參選人柯文哲今晚到台東鐵花商圈拜票，支持者簇擁並高喊「台灣的選擇！柯文哲」，攤商人員爭相合照，柯全程未受訪。
柯文哲今天晚上7時許抵達台東市鐵花聚落，台東無黨籍縣議員、競選總部主任委員陳宏宗與民眾黨提名山地原住民立委參選人胡黃廣文陪同拜票。
支持者不斷高喊「台灣的選擇柯文哲」、「唯一的選擇柯文哲」。陳宏宗開心向柯文哲說「人氣很旺，不用擔心」。
柯文哲明天早上8時許將和台東競選團隊前往台東中央市場掃街拜票。
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