北市警松山分局中崙派出所員警楊育陞，日前服勤時獲報一名老婦疑似遭到詐騙，到銀行欲匯款100萬元，須警方到場協助，為避免民眾發生財產損失，楊員迅速趕赴現場。

警方到場發現，76歲羅姓老婦言詞閃爍，經員警耐心勸說，羅婦始卸下心房，表示自己經由網路投資群組，結識許多投資專家，像是自稱是宏碁集團創辦人「施振榮」的投資老師，教授標榜短時間、低風險就能高獲利的投資方案。

羅婦說，有個已認識一年的朋友聲稱可購買股票投資獲利，她不疑有詐，隨即到銀行想要用保單借款方式臨櫃提領100萬元。行員在關懷提問時，發現羅婦神情有異且說詞反覆，直覺她可能遭到詐騙，立即報請警方到場協助查證。

員警得知後，立即向羅婦解釋這是詐騙集團慣用的假投資詐騙手法，且舉了各種案例說明，羅婦才恍然大悟，打消匯款念頭，表示未來會更加小心，同時感謝警方的積極協助，保住自己的積蓄。