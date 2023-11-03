設籍基隆的籃球國手余祥平（中），於今年杭州亞運籃球三對三賽事，一舉突破台灣籃球項目60年的「金牌荒」，創新紀錄拿下金牌，市長謝國樑（左二）3日親頒發獎勵金50 萬元鼓勵，期勉余在未來賽事再創佳績。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

設籍基隆的籃球國手余祥平，於今年杭州亞運籃球三對三賽事，一舉突破台灣籃球項目60年的「金牌荒」，創新紀錄拿下金牌，市長謝國樑3日親頒發獎勵金50萬元鼓勵，期勉余在未來賽事再創佳績，成為青年學習的榜樣。

為表揚余祥平的成就，謝國樑繼10月5日在其母校銘傳國中致贈籃球，3日再邀請余祥平與父母余炎明、王薇玲至市府貴賓室，頒發專案核發的獎勵金50萬元作為鼓勵，並聆聽余祥平對籃球賽制與臨場經驗分享，期待能撥空返鄉指導學弟妹。

謝國樑表示，余祥平在亞運獲得金牌，基隆與有榮焉，受到議會與各界關心，經教育處研議後決定予以鼓勵，未來設籍基隆的選手，如代表國家獲亞運及奧運獎牌者，將專案核予獎勵金，希望激勵更多優秀代表隊選手，讓基隆在體育賽事發光發熱，而教育處也將透過委辦案，由人力機構協助選手職涯規畫。

余祥平表示，期待未來有更多優秀的體育人才，為基隆爭取光榮，已想好將部分獎勵金用來添購籃球，回饋母校銘傳國中體育班，鼓勵學弟妹，突破自我，努力做自己不要放棄，勇敢追夢。

教育處表示，余祥平父母的職業是物理治療師，此次在亞運賽事全程陪伴，以行動力挺孩子，中華男籃最終在杭州亞運3對3男籃擊敗卡達拿下金牌，父母一路加油打氣，功不可沒。對於謝市長給予的鼓勵與獎勵金，余的父母除表示感謝外，也肯定市長對在地優秀人才的栽培。