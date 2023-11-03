衛福部10月26日研擬「優化偏鄉醫療精進計畫」，特別開放「國外學歷通過一階國考」尚未實習也尚未取得醫師執照的「波波牙醫」學生，協助其完成實習及PGY訓練（畢業後一般醫學訓練）後投入偏鄉，人數恐超過現行規定的每年50名實習限額。牙醫團體痛批，副總統賴清德8月才口頭承諾波波實習名額不會增加，衛福部卻馬上大撒幣量身打造獨厚波波的假偏鄉計畫，不排除再度走上街頭抗議。

「優化偏鄉醫療精進計畫」設計複雜，首先教學醫院必須先派出主治醫師到部立醫院服務，每個月領取30萬元支援獎勵費，同時該教學醫院收進同人數的已有醫師執照的本國學歷學員，進行2年PGY訓練，或是尚未實習也尚未取得醫師執照的波波學員進行1年實習加2年PGY訓練。學員訓練結束後，派出主治醫師回到原本的教學醫院，訓練學員醫師則到部立醫院服務約4年，服務期滿後若留任有獎金，也可以自由離開。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟表示，偏鄉人民需要有穩定、長期的醫療照護，一直以來都有牙醫師個人或團體參與偏鄉義診，政府近年更招收100多位「公費牙醫師」補充需求。然此計畫要求本國學歷生必須實習完畢領有醫師證書，但國外學歷生卻只要求通過一階國考，明顯偏袒波波牙醫。

協會指出，波波牙醫取得實習證明後，若不履約在部立醫院服務，不僅沒有任何罰則，服務期限也規定模糊，更遑論許多部立醫院根本不在偏鄉，對比對國內公費生的嚴苛要求，該計畫是「假偏鄉，真後門」。

「衛福部真的在乎醫師的訓練品質、人民的健康安全嗎？」協會質疑，此計畫對於可以自由移動選擇執業地點的本國學歷牙醫師缺乏吸引力，只有想提早實習的波波才會申請，根本就是為波波量身打造。此外，計畫新增人數第一年30名、第二年之後70名，若是全部由波波申請，將超過賴清德與前行政院長蘇貞昌承諾的「每年50名」及「不超過國內招生名額10分之1」，也讓政府原訂113年要降到30名的公告失信於民。

衛福部10月28日曾說明，該計畫尚在研議中，不會讓沒有執照的波波牙醫到部立醫院服務。但協會認為衛福部的回應避重就輕，計畫內容本來就是讓波波實習加PGY完才去部立醫院，且明年就要實行。衛福部若真的在乎偏鄉，大可直接給主治醫師獎勵金，不需要綁定什麼波波訓練，不排除近期再度上街抗議。