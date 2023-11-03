習近平視訊德總理，稱130多家德企參加進博會是對中方投下信任票。（新華社）

新華社報導，國家主席習近平11月3日下午與德國總理蕭茲視頻會晤。習近平指出，日前他宣布取消製造業領域外資准入限制、深入推進跨境服務貿易和投資高水準開放等重大舉措，將為中德互利合作提供更大機遇。而130多家德國企業將參加第六屆中國國際進口博覽會，是德企對中國大陸發展投下的信任票，希望德方對中企赴德合作也堅持高水準雙向開放。

蕭習會並討論以巴衝突和烏克蘭危機看法，蕭茲表示，希望與中方保持密切溝通。習近平認為，中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。

習近平指出，中德關係已經步入第二個50年。中德作為全方位戰略夥伴，雙方秉持互利共贏、相互成就的精神共同前進，本著取長補短、交流互鑒的態度共同成長，這是中德關係過去幾十年順利發展的寶貴經驗，值得雙方珍惜和傳承。中德合作是開放務實的，也是不斷豐富發展的。

當前，中德貿易穩步發展，雙向投資熱情高漲，兩國合作更趨穩健、更加扎實、更富活力。兩國建立了氣候變化和綠色轉型對話合作機制，可以盡快舉行第一次對話，推動雙方深化氣候保護、綠色轉型、環境治理、生物多樣性保護等領域合作，加強青年、地方、友城交往，為人員往來創造更多便利。

中國大陸正在以高品質發展推進「中國式現代化」，以高水準對外開放推動世界共同發展。

不久前，中方頒布了優化外商投資環境24條政策措施，他在第三屆一帶一路國際合作高峰論壇上宣布取消製造業領域外資准入限制、深入推進跨境服務貿易和投資高水準開放等重大舉措，這將為中德互利合作提供更大機遇。

130多家德國企業將參加第六屆中國國際進口博覽會，這是德國企業對中方發展投下的信任票。希望德方對中企赴德合作也堅持高水準雙向開放。相信中德合作將進一步釋放巨大潛力，造福兩國人民。

習近平強調，當前國際形勢正在發生很大變化，地緣衝突加劇，經濟復甦乏力，冷戰思維回潮。中方和德國都是負責任的大國，不僅要發展好雙邊關係、做合作共贏的表率，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰。

中歐關係關乎世界格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方全力維護好、發展好。中方將歐洲視為全面戰略夥伴和多極化中的重要一極。希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則，與中方一道，維護公平市場競爭和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

蕭茲表示，去年11月他在中共二十大召開後不久訪中，進行深入溝通，達成許多重要共識。一年來，新一輪德中政府磋商成功舉行，各層級對話交流快速恢復，經貿關係更加緊密，合作專案持續推進，深化德中關係展現出更多可能和廣闊前景。德中關係對德方十分重要。德方願延續兩國良好關係，繼續深化各領域合作，希望德國企業在中方取得更大成功。德方願同中方相互便利簽證和人員往來，密切人文交流。德方願推動歐中關係積極發展。

蕭茲說明了德方對以巴衝突和烏克蘭危機的看法，表示希望與中方保持密切溝通。習近平指出，無論是以巴衝突還是烏克蘭危機，要從根子上解決，需要更深入思考安全問題，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。擠壓別國安全空間，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級。中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。

中國大陸外交部長王毅參加會晤。