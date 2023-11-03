新北市衛生局今（3）日公布，本土登革熱病例新增6例，為3女3男，6例中有3例有跨縣市山區活動史，但蘆洲區有1人感染源目前待釐清。

衛生局說，新增6例感染源年齡介於37歲至69歲間，五股區、新莊區、八里區及淡水區各1例，蘆洲區2例，發病日介於10月26日至10月31日，5位已康復，1位住院治療中。

衛生局指出，6例個案中八里區有台南旅遊史，新莊區、淡水區及蘆洲區1例有跨縣市山區活動史，五股區個案則與當地高風險警示區場域相關，蘆洲區無高風險場域活動史，感染源待釐清。

衛生局提醒民眾，由於國內本土登革熱病例數仍高，且各縣市陸續出現本土登革熱確定個案，請市民朋友應持續巡視家戶內外是否有潛在孳生源並澈底清除。

衛生局另外提醒民眾，在登革熱高風險警示區戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲，並使用衛福部核可有效成分之防蚊藥劑等防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬。

衛生局請民眾如出現登革熱疑似症狀，請儘速就醫並請主動告知旅遊史、接觸史，醫療院所也應提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。