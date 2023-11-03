對於在野總統搭檔方式，民眾黨總統參選人柯文哲今(3日)表示，仍主張全民調，「若民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負都會禮讓，擔任副手」，但藍營尚未給出明確回應。柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊表示，「下禮拜已經安排好柯文哲跟副總統候選人拍照」，選務一直在進行，無法空等，柯今天的說法就是最終方案。但被問及能否透露副手的性別？黃珊珊也笑回，現在也不知道是誰，各政黨都會有很多位在徵詢，20號就知道了。

對於藍白合的可能性，黃珊珊今在「館長」陳之漢的直播節目《誰來Talk館》表示，柯文哲今天提出的就是最後的方案，已經3號了，20號就要登記，「我必須很簡單說，下禮拜有安排主席跟副總統候選人拍照，那到底要不要拍？」選務不可能停，不分區立委也要準備拍照、亮相，怎麼可能會陪著在那邊等，這一點國民黨一定也一樣。

黃珊珊說，這段時間大家都在準備不分區立委名單，還有後續的文宣，柯文哲11月19日還有競總成立大會，這都不可能等，不是她在說，而是時間壓力真的要把這些事做好，這個方案就是民眾黨能夠接受的方案，要做民調可以很快，3天左右就有結果，只是要不要做而已。

黃珊珊也補充說，總統、副總統拍完照之後，大的看板、背版都要重做耶，館長也追問「可以先給性別嗎？」黃珊珊則笑回說，「現在我還不知道是誰」，各政黨都一樣，一定都有很多位副手在徵詢，20 號一定會知道。對於柯郭配的可能性，黃珊珊並未說死，只說團結一切可團結的力量，會是合作的狀況，但是甚麼樣的機制都還可以討論，大家留有想像空間。