楊男去年6月間買春在性交易時太粗暴，賣春女喊停拒絕，他怒掐脖、強制性交得逞，被判8年，至今遭羈押近5個月。他聲請具保停押，宣稱政府斥資上億成立科技設備監控中心，監控26人都無人逃亡，他請求停押具保，願配戴電子手環、腳鐐受監控，要去投票「選出合適的總統來帶領台灣」，法官認為仍有羈押必要而裁定駁回，仍可抗告。

楊男2022年6月間去買春，賣出女無法忍受他動作太粗暴而拒絕，楊2怒掐她脖子，強制性侵得逞，並拍裸照，賣春女趁機逃跑求救報警，一審判刑8年4月、二審改判8年。楊自今年5月18日被羈押，同年10月18日起第二次延長羈押2月。

楊聲請具保停止羈押，指稱，憲法保障人民選舉權，遭羈押被告在全案未定讞及執行完畢前，完全沒有投票自由，貶抑投票權及投票自由。

楊說，立法院在2019年通過「刑事訴訟法」防逃新制，新增穿戴電子腳鐐、手環作為羈押替代處分，並指政府在2021年斥資上億元，成立科技監控中心，未料多數法官對設備信心不足，至今僅曾監控26人，防逃新制形同虛設，事實上並無人逃亡，其中1人企圖破壞腳鐐，馬上被逮，顯示確實有良好的防逃功能。

楊辯稱，他是因受應召站廣告誤導，全案是因性交易糾紛、誤會的偶發事件，他只是一時糊塗衝動所致，身繫囹圄至今，深切悔悟、當庭認錯自白、全力與被害人和解，請求法官撤銷羈押，准予具保或責付停止羈押，限制住居及配戴電子手環、腳鐐，他會定期到派出所報到、按時出庭，定讞後入監，懇請成為第27為科技監控對象。

一審裁定駁回，經楊抗告，台中高分院二審法訊問後認為楊原羈押原因及必要性仍存在，有繼續羈押必要，仍裁定駁回，可抗告。

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