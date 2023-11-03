70歲歌壇大姐大陳盈潔，8月因教唆偽造有價證券罪入獄，未料10月傳出急性腎衰竭、敗血症，緊急保外就醫治療，雖然現狀況已好轉，但1週仍需要洗腎3次，好友許常德今（3日）到醫院探望，發現她手腳被綁住，近況令人心疼。

許常德透露，今天到醫院探望陳盈潔，想跟她說要辦音樂會的好消息，「本來想拍一張照片，就是只拍她的手，請她用手跟大家打招呼，但一見到她，我就放棄了，因為她的手和腳被綁住。」網友也解釋應該是插管不舒服會去拔管，才會綁上手腳，對此，許常德也解答「是的」。

而許常德也表示，他在陳盈潔耳邊告訴她音樂會找來很多歌手接力唱，「她激動到一直掙扎，我感覺到她很感謝，第一次看她含淚的眼睛，她一直是很好強的」，他也曬出陳盈潔入獄前2週拍的合照，透露陳盈潔有個願望，就是想要再做音樂，「這次音樂會最主要的目標，就是用更不一樣的方式再做音樂，謝謝大家一起完成陳姐的心願。」

許常德透露因為陳盈潔無法負擔住院及醫療開銷，因此12日將在高雄舉辦「破浪人生說唱會」，替她籌錢度過難關，讓大家回顧陳盈潔的歌曲。