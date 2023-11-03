台北市內湖、南港區立委選舉，泛綠陣營分裂，加上還要對上國民黨參選人、台北市議員李彥秀。對此，前立委郭正亮3日就表示，「這一區最關鍵的人物就是吳欣岱，吳欣岱最關鍵的人物就是徐國勇，這一區徐國勇如果改變立場，那高嘉瑜的壓力大概減輕90％」，引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這一區最關鍵的人物就是吳欣岱，吳欣岱最關鍵的人物就是徐國勇，這一區徐國勇如果改變立場，那高嘉瑜的壓力大概減輕90％」，郭正亮也提到，「吳子嘉說高嘉瑜不需要柯文哲，不是不需要，而是她跟柯文哲很熟，而且他們是真的合作過，國民黨的區域候選人大部分跟柯文哲是不認識的，這一區算特例」。

郭正亮坦言，「什麼叫藍白合？藍白合不是說柯文哲自己去站台，最主要是聯合看板、他的文宣，侯友宜跟柯文哲就印在上面，這個情況之下，民眾黨的選民會得到一個訊號，就是這樣投票，立委大家都投一樣」，郭正亮最後更說，「高嘉瑜從議員到立委這種東西就操作無數次了，所以對民眾黨來講，她本來就是可以接受的人，這樣的人不多」。