民眾黨不分區立委名單備受外界關注，據透露，第三名將會是前台北市副市長黃珊珊。黃珊珊3日也回應，「原則上，除非我有特殊的功能，否則我應該不會放在不分區」，特殊功能像是說排在第11、12名催票功能，那她就會接受，若只是單純要進立法院就沒必要，希望能留給更有代表性的人選。

據《中時新聞網》掌握，民眾黨預估不分區立委安全名至少有8席，前三名確定為前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌，以及前台北市副市長黃珊珊。其中黃珊珊、黃國昌因為都具有高知名度，以及選舉爆發力，未來都將認養選區並投入下一次的縣市長選舉。

黃珊珊今在「館長」陳之漢的直播節目《誰來Talk館》表示，民眾黨不分區海選，現在還在面試、決選的過程，到現在還沒有定案，但內部會討論社會人士代表甚麼樣的領域，誰之後有機會投入到地方選舉，相對來講，可能民眾黨內部的討論真的很公開透明，大家聽到都會跑出去講。

館長也直球提問會不會加入不分區，黃珊珊先苦笑說，從台北市長選舉過後，她已經被找了很多工作，副總統搭檔、不分區第一等等，「原則上，除非我有特殊的功能，否則我應該不會放在不分區」，特殊功能是指放在第11、12、13名催票，那她就接受，但如果只是單純要進國會，那沒有必要，還是想留給更多有代表性的人參加。

黃珊珊也補充說，如果柯文哲當選總統，她應該會有很多事情要忙，這一點她很有信心。