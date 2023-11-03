台灣廟會陣頭千奇百種，各式各樣都有，近幾年在南部有一團官將首的成員，全部都是女生，在這幾年相當有名，也讓很多民眾認為陣頭都是男生的觀念，徹底改觀，而在今天（3日）臉書某社團，有網友PO出2段影片，疑似是該團成員突然失控，造成現場一片混亂，至於此狀況是網友說的卡陰、還是神明降駕這就不得而知了。

網路流傳的這2段影片，可以看到現場狀況相當混亂，有畫臉扮官將首的女成員們，每個神情都相當奇怪，有的大叫，有的在地上寫字，廟方及其他團員紛紛上前幫忙。

女子官將首團體在臉書發出聲明。（翻攝臉書俐祈女子將團 LICHI）

而影片中的女子官將首團體，於晚間也在臉書發表聲明，聲明一開頭就相當有誠意，首先感謝所有人的關心，當天事情皆處理圓滿，團員們的身體後續都已恢復無大礙，對於發生此事件，跟所有人深深的致歉。全團隊也感謝廟方的體諒及當天的照顧，而後續就是說明當天的狀況，並表示一切都是「緣份、機緣發生」，並在最後感謝大家的關心，他們會持續堅持在這條艱辛的道路上。

兩段影片被民眾PO在臉書社團討論。（翻攝畫面）

網民看了影片很多人認為成員是卡到「不乾淨」的東西，團長表示，當天出陣前的一切流程都有完整的執行，現場突發狀況相當臨時，發生的原因也很複雜，很難解釋，因為團員跟神明皆有特殊的緣分，當天可以說是神明為保護將員的降駕護體，而事後團員也都請神明作主處理，目前團員也都平安沒事了。不過當天究竟是神明降駕還是有受到好兄弟的干擾，恐怕是一團謎。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！