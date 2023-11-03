41歲女星張鈞甯出道多年，雖然有過幾段緋聞，但目前仍未婚，最近在大陸宣傳新片《追緝》，被問及與阮經天曾在直播說兩人50歲未嫁娶，會考慮在一起的「50歲之約」；張鈞甯罕見公開回應，而現場觀眾竟大喊3字「太虧了」，想勸退她的反應令全網超意外。

張鈞甯與阮經天主演的電影《追緝》將於11日在大陸各地上映，身為主演的她也積極到各地宣傳，今（3日）微博上就瘋傳一段宣傳時的影片，張鈞甯被主持人問到與飾演男主角的阮經天的「50歲之約」，她瞬間臉色變得尷尬，但馬上大方回應，「到時候看他會不會很急著找女朋友，（他）應該很害怕吧」。

張鈞甯罕見公開回應「50歲之約」，全場反應超意外。（圖／摘自微博）

網路上不少網友認為張鈞甯和阮經天俊男美女很般配，到時候湊成一對好像真的不錯，但意外的是，現場許多觀眾大喊3字「太虧了」，似乎不希望兩人真的在一起。

「50歲之約」是張鈞甯、陳意涵和阮經天兩年前透過直播聊天時，陳意涵想把兩位好友湊一對，但其實在張鈞甯開玩笑說自己與阮經天能湊一對，當時阮經天就回應「別鬧了」，還大打模糊仗，直言兩人若50歲還單身，可以一起去給已經結婚生子的陳意涵照顧。