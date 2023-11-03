大張旗鼓辦喜宴，最後卻沒人到場，可想而知畫面會有多尷尬。大陸一名男子結婚後返鄉辦喜宴，席開100桌，沒想到全村1000多人無人到場，原因曝光後新郎媽媽大嘆是自己的錯。

綜合陸媒報導，事情發生在貴州，一名男子回到農村辦婚宴，包下空地，開了100桌，將場地精心布置一番，未料到了當天，1000多個村民，沒有一個人到場吃喜酒，看著現場滿滿的空椅子，讓新人與親屬尷尬至極，而準備好的料理自然也全數報廢。

由於婚宴沒人到場，當天現場滿滿空椅子，讓新人和親屬尷尬至極。(圖／取自知乎)

新郎媽媽詢問原因後，才知道原來自己因為長年與丈夫在外工作，回村時也鮮少參與大小事務，也幾乎沒跟鄰居交流，這次幫兒子發喜帖時，也僅跟交情較好的人告知，以為這樣就可把消息流傳出去，並未一一登門拜訪，村民直言「村中大小紅白喜事，他們家從不參與，為何要參與他們家婚宴」、「幾百塊紅包，家裡一周的伙食費，不去也無所謂」。

新郎媽媽對此感嘆，確實沒有維繫跟村民之間的交情，只能怪自己不懂人情世故，「是我的錯」。大陸網友直言：「禮尚往來，一切都是因果循環」、「人都是互相的，何況農村特別重視傳統」，但也有部分人認為「都什麼年代了，還在請全村來吃？重要親友請一請足夠了」。