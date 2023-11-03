勞動基金運用局今（3）日公布辦理新制勞工退休基金及國保年金112年第1次國內投資（相對報酬型）委託經營業務，金額共720億元，遴選結果出爐，由安聯、兆豐國際、宏利、施羅德、野村、摩根等6家投信拿下，各家120億元。

勞動基金運用局指出，經評審小組詳慎審查投標業者之經營計畫建議書及其簡報後評定成績，評審結果從優錄取（依筆畫順序排列）安聯、兆豐國際、宏利、施羅德、野村、摩根等6家投信取得簽約資格，最後得標結果仍將以正式書面通知，續行辦理相關行政事宜。

勞動基金運用局表示，經管基金規模成長迅速，為獲取長期穩健收益，均審慎研訂資產配置計畫，布建全球金融市場，每年辦理委託經營業務，期借重專業資產管理業者的投資操作，達到分散風險及提升基金收益之目標。未來勞動基金運用局仍將持續密切關注國內外經濟情勢變化，適時辦理國內委託經營撥款事宜。