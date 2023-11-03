近日立委在立法院質詢時向農業部索取如果ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）被終止時的因應對策，遭到拒絕。農業部代理部長陳駿季今天接受「官我什麼事」專訪時表示，陸方透過不同管道瞭解我國與其貿易相關資訊，透過立院質詢說出我國策略，「就是在幫中國」。對此，國民黨立委李貴敏強調，民眾需要盡快知道對策才能即時因應，若政府只會搪塞，那立院乾脆廢掉算了。

李貴敏表示，陳駿季完全忘記《憲法》規定老百姓有知的權利，根本藐視憲法跟法律的規定。且行政官員每次都是在最後一分鐘才反應，然後就把雙手一攤推卸責任，但ECFA影響產業，老百姓必須要盡快知道對策，才能及時因應。

李貴敏說，陳駿季自己也說是「短空長多」，既然是「長多」，怎麼會怕人家知道？更不會怕對岸知道，是在怕什麼？

李貴敏表示，必須要維護老百姓的權益，不管陳駿季怎麼樣污衊、抹紅，都不管用，她還是會繼續質詢。但現在質詢已形同虛設，因為問的東西官員也不回答，要的資料也不給，動不動就講說是機密，但是不是機密要按照《國家機密保護法》的規定來處理，「不是你說了算」。

李貴敏直言，如果政府遇到質詢只用國安原因搪塞，那現在根本不是民主體制，立法院乾脆廢了算了。