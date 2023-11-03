新北市一男一女到瑞芳區哈巴狗岩登山，不料卻迷路下不了山，在下午6時許報案向新北市消防局求援，警、消獲報後派遣17人自登山口進入，在1小時後順利接觸兩人，並在晚間9時許順利將兩人帶下山。

據了解，這名年約40歲的男性和30歲女性今天上午10時許到新北市哈巴狗岩登山卻迷了路，眼見天色漸暗，身上又沒有糧食，在傍晚6時許打給119求救。

警、消獲報後派遣金山中隊、瑞芳、瑞亭、九份等分隊，共計7車17名警消前往救援，眾人集結後於晚間7時自哈巴狗岩登山口進入搜救。

晚間8時許，警、消順利接觸受困兩人，兩人意識清楚、身體無大礙，稍作休息後警、消帶著兩人慢慢走下山，順利在約莫1小時後抵達登山口，兩人皆表示不需就醫，向警消致謝後自行返家。

新北市消防局第六大隊長羅億田提醒民眾，從事登山活動前，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，並應避免單獨上山。

羅億田要民眾如在登山時迷途，務必保持冷靜，立即撥打119或112求救，並遵循求救三步驟：「移至手機訊號收訊良好處所、按下新北119山難定位簡訊、原地等待救援」，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。