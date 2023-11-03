以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，美國國務卿布林肯3日第3度到訪以色列。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間血戰，至週五（3日）已打了28天，以色列、加薩雙方各有逾1400人、逾9000人死亡。眾多百姓被迫成為炮灰，以色列與盟邦承受國際壓力日漸沉重。美國國務卿布林肯週五再訪特拉維夫會見以國總理、總統，他重申以色列有權自我防衛，但採取何種自衛手段至關緊要，美方要求以色列攻擊哈瑪斯時務必盡力保護身陷戰火中的平民。

以色列為殲滅哈瑪斯武裝份子，持續空襲加薩走廊並攻入走廊北部展開地面戰，開戰28天以來，加薩平民死傷慘重。哈瑪斯掌控的加薩衛生當局最新統計，自10月7日衝突爆發以來，加薩走廊已至少9227人喪生，包括3826名兒童。綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於台灣時間週五下午2時30分左右飛抵以色列特拉維夫（Tel Aviv），這是他過去不到1月之內第3度到訪以色列。布林肯10月12日首度到訪特拉維夫，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會商8小時；之後他穿梭中東6國，16日返回以色列討論人道援助加薩走廊事宜。

布林肯週五會見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）前重申，以色列有權「盡一切可能確保10月7日的攻擊不再重演」，但他也明確表示「以色列如何自保也很重要。對於以色列與哈瑪斯交火捲入的平民，盡全力加以保護，這非常重要，向亟需幫助的平民伸援，10月7日的事情，責任不在平民身上」，美國、以色列有決心共同努力解決此事。

以色列總統赫佐格3日在特拉維夫會見來訪的美國國務卿布林肯，並出示以軍空投加薩的傳單。（路透）

At the Ben Gurion House in Tel Aviv, Israel’s President Herzog, standing alongside Sec. Blinken, said Israel has dropped 1.2 million pamphlets on Gaza-in Arabic and English-warning residents to evacuate to safe zones in the south (see photos provided by Israel’s govt). (1/3) pic.twitter.com/MThDLGCvUT — Vivian Salama (@vmsalama) November 3, 2023

赫佐格表示，以方一直努力向加薩居民通報空襲狀況，他特地向布林肯出示以色列向加薩空投、要求平民撤離的傳單。赫佐格說，以軍已向加薩居民發送600萬條簡訊、400萬通電話、空投120萬份傳單，警告居民在空襲之前南撤。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）週四表示，據稱哈瑪斯利用平民當作人肉盾牌，加薩地區有「明顯違反國際法的行為」。赫佐格強調，以色列遵守國際法，在襲擊加薩北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營之前也已向平民示警。

赫佐格接見來訪的布林肯，特別出示空投加薩的警示傳單。

布林肯說，美、以兩國「時時刻刻念及人質」：「這麼多人，有以色列人、美國人還有其他國家的人。我們決心盡一切努力讓他們平安歸來，與家人團圓。」布林肯此行也會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），兩人談了將近1小時，之後見了以色列戰時內閣成員。

布林肯也轉達美國總統拜登（Joe Biden）的訊息。拜登週四在美國出席大選造勢活動時表示，若要向加薩伸援，「衝突必須暫停一下」。拜登先前也表示「堅定支持」以色列與其自衛權。以色列、美國均拒絕以巴全面停火，以免哈瑪斯獲得重新集結補給的空間。