中國大陸國家航天局本週五（3）祝賀北京星際榮耀空間科技股份有限公司於本週四（2）下午2點整，成功發射了自主研發的液氧甲烷可重複使用的驗證火箭雙曲線2號（代號SQX-2Y），雙曲線2號於「酒泉衛星發射中心」點火升空大約1分鐘後，火箭成功平穩著陸在目標點，火箭狀態安全恢復，飛行試驗任務成功，相關數據將為未來可回收大型載運火箭SQX-3鋪路。

據陸國家航太局官方新聞3日報導，這次飛行試驗，驗證了SQX-2Y的全尺寸液態火箭一子級垂直回收和重復使用，它具有3.35米的全尺寸箭體直徑，全長約17米，裝備了星際榮耀自主研發的焦點一號深度變推力液氧甲烷發動機（代號JD-1）。

👀 i-Space successfully conducted a hop test of Hyperbola-2 test vehicle SQX-2Y today at Jiuquan.

The little rocket, 3.35m wide & 17m tall, powered by one 15t-thrust JD-1 metholox engine, reached 178.42m & then landed just ~1.68m away from the target with 0.025m/s terminal speed. https://t.co/PcI1raG0TT pic.twitter.com/Iz60yeQoGT — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) November 2, 2023

這一次試驗的飛行高度為178.42米，飛行時間為50.82秒，著陸位置精度約為1.68公尺，著陸速度為0.025公尺，著陸姿態角約為0.18度，滾動角約為4度，最終順利降落。

這一次試驗獲得了液氧甲烷火箭重複用的關鍵技術核心試驗數據，可為該公司正在研發的中大型可重復使用運載火箭SQX-3的研制提供了有力技術支撐。