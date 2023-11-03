賴清德與蔡培慧南投後援會成立大會，賴清德喊出2024總統大選決戰中台灣的關鍵在南投！」。（曾雪蒨攝）

賴清德親授戰旗給百工百業代表，呼籲大家2024讓民進黨再贏1次。（曾雪蒨攝）

民進黨總統參選人賴清德、南投立委蔡培慧南投後援會3日晚間在南投市成立，賴清德喊出「2024總統大選決戰關鍵在中台灣，南投扮演中台灣最關鍵角色！」呼籲南投鄉親在此歷史關鍵時刻擔起重擔，「南投贏，總統就贏」，「蔡培慧、蔡銘軒贏了，國會就過半了！」

賴清德說，在歷史關鍵時刻，這個擔子就放在南投婦女鄉親肩頭上，呼籲大家一起擔起來，因為這個歷史的使命來到南投鄉親的肩頭，我們沒有其他的選擇，南投鄉親過去沒有讓大家漏氣過，所以賴清德也懇求拜託「讓我們南投在這次總統跟立委選舉扮演最關鍵角色，懇求大家2024團結一致，再贏1次！」

賴清德晚間表示，過去總統大選都是決戰中台灣，但「這場選舉決戰中台灣裡面，南投扮演最關鍵的角色！」他說大家如果共同團結打拚，票開出來「如果南投作伙贏，那大家可以放鞭炮，因為總統已經凍蒜了！」「票開出來如果蔡培慧凍蒜、蔡銘軒凍蒜，那可以放鞭炮，因為國會過半了，台灣安全了！」

賴清德也現場問大家猜一猜這次總統大選有幾組候選人？現場2~4組人都有人舉手，他藉此提醒大家「現在選戰還在變化中」，面對選舉還在變化，千萬不能大意，目前當然民調贏，但民調贏是一回事，最後選舉開出來贏才是最重要，所以大家一定要堅持，不能放鬆。

該場南投姊妹會、南投百工百業後援會晚間在南投市南島婚宴會館舉行，現場湧入超過1000名支持群眾，賴清德親自授戰旗給各行業後援會代表，也與南投姊妹會姊妹們擊掌搏感情，他並介紹來中彰投第2選區拚連任的中2區林靜儀、彰2區黃秀芳、以及投2區蔡培慧，呼籲大家明年1月13日讓賴清德凍蒜總統，現場3立委都連任成功，「讓我們明年再贏1次！」