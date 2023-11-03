民眾黨總統參選人柯文哲指控，新潮流當年一定要搶北農總經理的位子，趕走韓國瑜是搶了菜攤、丟了天下，但遭綠委段宜康駁斥。對此，前台南市議員謝龍介表示，韓國瑜當時在北農的業績很好，讓很多中南部農民都受益，若柯是主動換掉韓國瑜就很可惜，還引申到柯文哲的「生活經驗不多」，所以市府一級主管替換率很高、認為自己吃飯沒廚餘就不用處理場，卻沒想到煮飯就一定會有菜葉、果皮等廚餘。

前北農總經理吳音寧日前在臉書發文，批評柯文哲沒把農民放在眼裡，強調自己擔任北農總座有經過柯面試、投票的程序，不是被塞進去。柯文哲反批是新潮流要搶位置，點名段宜康塞人。段宜康也發文否認，「我沒有拜託過他任何事情，包括人事」。

謝龍介3日在政論節目《國民大會》表示，對比雙方說法，應該是柯文哲是因為新潮流要推薦人，就先見個面看看，但吳音寧則認為柯文哲與她見面算是有面試，是經過正式程序進到北農當總經理，至於段宜康說沒有拜託過人事，若當年真是柯文哲主動換掉韓國瑜，那就很可惜了。

謝龍介回憶說，韓國瑜當北農總經理的時候，業績非常好，韓現在走到南部，會有農村、農會、農民主動上來感謝韓幫忙很多，韓國瑜北農總經理任內，讓中南部蔬果的拍賣總金額，一年下來多了將近40億元，同樣的貨品但單價能提高，所以全部的農民都能因此受益。

謝龍介說，結果柯文哲把業績這麼好的韓國瑜換掉，換上一個零零落落的人，結果還被人家說是柯文哲自己應聘進去的。

謝龍介也指出，柯文哲市長任內的北市府一級主管，8年換了130多個，平均20天換一個，所以看得出柯手下的人穩定性不高，這是因為柯文哲的生活經驗沒有像其他人一樣豐富。

謝龍介說，柯文哲可能過去都在當醫生，比較單純，所以會認為自己吃飯沒有廚餘，就不需要廚餘處理場，但是像他有在煮飯的人就知道，煮一頓三菜一湯，飯菜可以吃光，但廚房裡面還是有菜葉、果皮等廚餘，有煮飯一定會有剩。