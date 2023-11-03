2023台北溫泉季邀請「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」共4座宏偉的神轎與轎伕來台，現場進行撞轎祈福表演。（張鎧乙攝）

2023台北溫泉季今日開跑，活動時間直至本月6日，本次活動睽違4年邀請到「日本松山市道後撞神轎」來台祈福盛典，來自日本的4座宏偉神轎及400多位轎伕今(3)日新北投捷運站前演出精彩的撞轎藝術，其中行政院長副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安不僅雙雙出席，兩人也首次站上神轎，親身體驗日本神轎的文化。

本次的4座壯觀神轎，由「道後村大神轎會」、「小唐人大神轎」、「北小唐人大神轎連合會」及「持田連和合大神轎會」組成，活動在今日下午3時許展開後，鄭文燦、蔣萬安、台北市商圈產業觀光發展聯合總會長周美水以及日本愛媛縣松山市長野志克仁分別站上兩座神轎，由氣勢驚人的轎伕們抬入場內。

有趣的是鄭、蔣兩人都是首次站在神轎上，一度緊張地緊握神轎，不過蔣萬安之後慢慢習慣後，也漸漸感受到現場熱鬧的氛圍，隨即便向群眾招手致意，不過鄭文燦則略顯緊張，全程緊握神轎。

蔣萬安致詞時表示，台北溫泉季今年邁入第21年，也是是疫情之後首次舉辦，規模比以往更為盛大，今天也是他人生第一次站上神轎，感到非常新奇興奮。

蔣萬安說，野志克仁告訴他，一個神轎有800公斤重，以前兩尊神轎互撞，一尊代表農業、一尊代表商業，農業勝出代表來年豐收，商業勝出代表經濟蓬勃發展，但今天沒要分出勝負，因為他相信來年台灣和日本都會豐收，都會生意興旺。

鄭文燦也說，北投溫泉已成了觀光品牌，足以代表台灣的重要活動，而今年疫情後來台觀光人次達500萬，相信12月中旬能破600萬人次。此外，總統蔡英文也發賀電歡迎日本來台的友人。

台北市政府指出，今年的「2023 台北溫泉季」，以「道後撞神轎，北投納福祭，溫泉饗宴泡湯趣」為主題，不但是疫情後首次舉辦，集結115家溫泉和美食業者共襄盛舉，展攤比往年更加豐富多元，現場還有愛心捐血、健康諮詢、淨街等公益活動。

台北市政府表示，溫泉季期間也安排北投文化導覽服務以及景點接駁車，讓大家可以泡名湯、吃美食、撞神轎、享受慶典氣氛，感受北投溫泉區魅力。