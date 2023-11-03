ELLE風尚大典今（3日）晚在杭州舉行，紅毯上女星爭奇鬥豔，同為新疆美女的迪麗熱巴和娜扎（古力娜扎），都為了這場盛事拚了，迪麗熱巴一襲黃色拖曳禮服，氣勢十足，而娜扎則是把「爆乳婚紗」穿上紅毯，驚豔全場。

迪麗熱巴穿著一襲黃色復古禮服，低胸馬甲設計加上華麗刺繡，將她的身材曲線完美襯托，宛如女帝走上紅毯，讓網友都驚艷不已，「紅毯還是得看迪麗熱巴，氣場無敵」、「女王駕到，通通閃開 」、「紅毯沒有王法，只有迪麗熱巴的想法」、「永遠卷自己的迪麗熱巴」，也有人認為她造型很像「紅毯女王」范冰冰。

此外，同為新疆美女、有「新疆維納斯」封號的娜扎，則是穿上爆乳婚紗，中空設計加上頭紗唯美拖地，仙氣十足又不失性感，讓「娜扎，請和我結婚」關鍵詞秒登上熱搜，而她第二套造型則是珍珠貼身禮服，完美S曲線一覽無遺。

迪麗熱巴和娜扎都擁有精緻五官和火辣身材，和佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，這次兩人都受邀出席ELLE風尚大典，紅毯造型誰更美，也成為討論話題。