習近平表示，中方鼓勵中國企業赴希臘投資興業，歡迎希臘企業參與中國─中東歐國家合作，歡迎更多優質希臘產品進入中國市場。

習近平還表示，中方願同希方深化教育、文化、科研、旅遊、青年等領域交流合作，發揮兩國文化底蘊優勢，推動文明交流互鑑，加強國際溝通協作，宣導真正的多邊主義，為推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。

習近平又指，中歐關係的良好發展離不開獨立自主、相互尊重、互利合作。中方願同歐方一起，堅持正確相互認知，聚焦共識，把握方向，全面啟動各領域互利合作，希望希臘繼續為此發揮建設性作用。

米佐塔基斯表示，兩國經濟合作成果顯著，希方願同中方繼續推進高質量共建「一帶一路」，進一步挖掘潛力，拓展船舶、航運、清潔能源等領域互利合作。希臘願意成為歐中合作的橋樑，歐盟和中國完全可以本著平等和相互尊重的精神攜手合作，希臘願繼續積極推動歐中關係健康發展。