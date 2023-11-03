央視新聞聯播援引會議並指出，要加大高端稀土新材料攻關和產業化進程；嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為，著力推動稀土產業高端化、智能化和綠色化發展

會議指出，稀土是戰略性礦產資源。要統籌稀土資源勘探、開發利用與規範管理，統籌產學研用等各方面力量，積極推動新一代綠色高效采選冶技術研發應用，加大高端稀土新材料攻關和產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為，著力推動稀土產業高端化、智慧化、綠色化發展。