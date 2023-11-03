真的是禍從天降！一名男駕駛開在國道上，與副駕駛座的朋友聊天，表示自己從未車禍過，話音剛落，下了交流道立刻出車禍，影片曝光後網友全笑翻，直說別太鐵齒，但其實駕駛真的很無辜。

一名男網友在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」投稿，透過行車紀錄器可以看到，他與同事行駛在國道上，同事問他「你有沒有『親』到前面過」，他回答自己從未出過車禍。

下一刻下了國道，同事向他說「你要有防衛性駕駛」，原PO則回「我有防衛性駕駛啊，所以我都不開快，像前面這種突然岔出來的啊...」，話還沒說完，就被這輛不看後照鏡，從隊伍中竄出的汽車A到，讓他哭笑不得，忍不住爆粗口「泰紫白」。

網友看完都忍不住笑了：「在台灣，會不會車禍不是你能作主的」、「事實證明，安全駕駛一樣會出車禍」、「真的別鐵齒，前陣子我也說自己沒車禍過，然後就被人追尾了」、「大學時曾經稱讚同學騎車技術好，隔天他就為了閃衝出來的屁孩壘殘...」、「恭喜你解鎖人生成就」、「以前我也自己為都有防衛性駕駛，不會出車禍，然後就被闖紅燈的撞了」、「台灣一堆移動式神主牌，所以真的別太自滿」，還有人歪樓「畫面整個藍的，看來車禍才發現自己鏡頭藍色貼紙沒撕掉」。