加薩地區衛生部門本週五（3）更新數據，由於以色列持續對加薩地區的攻擊，死亡人數已升至9227死，巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）新聞發佈會上表示：「受害者包括3826名兒童和2405名婦女，還有23516人受傷。」他說衛生部已經收到2100人仍然被埋在廢墟下的報告，其中包括名兒童。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）3日報導，加薩地區以色列攻勢的巴勒斯坦死亡人數急升至9227人，庫德拉在新聞發佈會上表示：「以色列的攻擊造成了136名醫護人員死亡和25輛救護車被摧毀。」根據發言人的說法，自10月7日以來，以色列軍隊已經針對加薩超過102個醫療機構進行了攻擊。」

Israel is raining down bombs on the Gaza city - when will the world wake up? pic.twitter.com/sRprbcq24b — Ashok Swain (@ashoswai) November 2, 2023

「由於以色列的襲擊和燃料短缺，有16家醫院和32家診所被迫停止運營，」他補充說。

in Camp Jabalia

⭕️About 6 one-ton Israeli bombs were fired at the residential complex, which completely leveled it.

⭕️The Gaza Ministry of Health suspects that several hundred have been killed and injured, including countless women and children, men and youth. pic.twitter.com/SFT0UnuUyF — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) October 31, 2023

除了大量的傷亡和大規模的人口流離失所外，由於以色列的圍困，加沙的230萬居民的基本物資短缺」

這場加薩地區的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標進行了無情的轟炸。

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。