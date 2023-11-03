韓國實力派男演員李善均10月底被爆出涉嫌吸毒，連帶與酒店小姐婚外情也曝光，為韓國演藝圈投下震撼彈，同樣是演員的妻子田慧振聞訊後一度嚇到快暈了。李善均在10月28日到警局受審並被拔了100根頭髮送去檢測，怎料，今（3）日初步結果出爐，未驗出毒品反應；據悉，明（4）日將再傳喚他調查。

綜合韓媒報導，李善均涉毒事件在當地鬧得沸沸揚揚，他是否像影帝劉亞仁有毒癮引起全網討論，而仁川警察廳毒品犯罪調查隊今日公開李善均驗毒初步結果，據「國立科學調查研究所」的精密檢驗後，顯示他的100根頭髮中並未測出大麻、精神藥物等，皆呈陰性，尿液檢測也同樣沒驗出毒品成分。

李善均當時被爆出涉毒後初次露面。（圖／摘自SBS News YouTube）

警方表示，頭髮生長1公分需要1個月左右，李善均被採樣的100根頭髮長度約8到10公分，且每段鑑定都呈現陰性，代表他至少8至10個月沒有碰毒；但李善均曾受到威脅給封口費，讓他的吸毒嫌疑並未完全排除，所以傳出預計4日要再次傳喚他配合調查。

不過，李善均初次到警局約談時，被爆料他拒絕陳述，他的律師出面澄清，當天主要採急頭髮和尿液，並沒有問訊環節，更直言李善均願意配合，不會行使緘默權。

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