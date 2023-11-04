台南地檢署近日接獲檢舉，指有民眾以送禮的方式，向選民徵求簽署郭台銘連署書，涉嫌違反選舉罷法免。檢調3日約傳8人到案說明，經訊問到深夜後，諭知陳姓男子5萬元、吳姓男子3萬元保釋，其餘6人均請回。

據了解，陳男、吳男涉嫌以分送食品禮盒的方式，向至少6名選民徵求簽署郭台銘連署書。檢調將8人約談到案後，深入釐清有無對價關係及是否自發性行為。