由慈法禪寺主辦的「藥師佛文化節」迄今邁入第7年，慈法禪寺住持淨耀法師邀請全台各道場、僧眾共同修持藥師佛法門。（高鈞麟攝）

受疫情影響，停辦2年的「藥師佛文化節」在眾多信眾期盼下，今（4）日於板樹體育館登場，今年以「為全球祈福，願眾生安樂」為主軸，邀請來自美國、澳洲、新加坡等海外代表，及全台千名高僧大德、十方善信參與祈福法會，共同修持藥師經，祈求全球眾生安樂，新北市副市長劉和然也代理市長到場點燈供佛，祈求國泰民安。

由慈法禪寺主辦的「藥師佛文化節」迄今邁入第7年，慈法禪寺住持淨耀法師邀請全台各道場、僧眾共同修持藥師佛法門。劉和然與淨耀法師今供燈祈福，齊聚善能量，祝願全球眾生遠離災厄。

淨耀法師指出，3年多來，疫情肆虐，隨即發生俄烏戰爭，今年10月初的以巴衝突，死傷無數，全球局勢動盪，僧俗共修齊誦藥師經，祈願全球眾生安樂。

劉和然表示，淨耀大和尚關懷眾生，在世界各地奉獻心力，展現藥師佛慈悲濟世精神。他讓佛法貼近生活，使大眾更加了解佛法，以便能接近佛法。不僅如此，淨耀大和尚致力監獄教化，扶持很多青少年迷途知返，今天活動利用闖關遊戲，讓大家認識毒品，從中淨化人心。

民眾局說明，活動典禮場外設有供燈祈福區，讓民眾祈願，還有吉祥素食市集，周邊另有佛教文創桌遊、反毒宣導闖關、義賣等活動，許多家長都特別帶著孩子闔家參與。

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