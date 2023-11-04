52歲香港男神古天樂出道近30年，曾出演多部經典電影，深受觀眾喜愛。近年來他將重心轉向幕後，旗下電影公司「天下一」製作出《明日戰記》、《飯戲攻心》、《闔家辣》等港片，票房相當亮眼，而最近有粉絲蒐集古天樂出道以來演戲畫面剪輯成一支影片，只見古天樂的顏值幾乎沒有太大變化，只有膚色慢慢加深，這段「白變黑」的過程讓粉絲十分懷念。

古天樂的第一部作品就是1994年的劇集《婚姻物語》，當年只有24歲的他青澀白淨，之後的多部劇集及電影，仍是斯文小生的路線，直到1997年古天樂拍攝《廉政追緝令》、《美味天王》後膚色越來越健康，也越來越有男人味，到2001年拍完經典古裝劇《尋秦記》後，便再沒有接拍電視劇，直接將重心放在電影界發展，當時古天樂的膚色已完全是古銅色。

有粉絲蒐集他過往的演戲片段剪成一支影片，並以「顏值變化」為影片開頭，寫下：「古天樂出道以來顏值變化，從青澀到成熟，那一年才是你心目中的顏值巔峰呢？」，許多網友紛紛留言回應，「白古是我的男神」、「皮膚白的時候，甩現在所謂的小鮮肉幾十條街」、「24到35歲古仔誰來都不是對手」、「五官真的絕了，真的帥」、「古天樂，長在我審美上了。好帥」、「這麼多年過去了，再也沒發現比古天樂更帥的」、「我16歲那年，第一次看了他的《神鵰俠侶》，從此再也沒有一個男演員能超過他在我心中的位置。至今，喜歡了他26年了」