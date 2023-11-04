女星楊穎「Angelababy」為中德混血兒，擁有深邃精緻五官，14歲就以模特兒身分出道，2014年因參加大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》攀上演藝事業高峰。以「Angelababy」這個名字區粉無數的她，曾在節目中透露，其實自己真實英文名不是Angelababy，中文名字的發音，其實也是粵語發音。

楊穎過去參加電競節目《戰至巔峰》，在隊名曝光時，曾解釋身分證上的英文名字「Yeung Wing」並不是大家以為的中文發音「Yang Ying」，原來在上海出生的她，早在13歲就移居香港，並且擁有香港身分證，因此名字的拼音其實是粵語發音。

中德混血Angelababy擁有深邃五官，英文名由來是這樣。（圖／翻攝自Angelababy微博）

而被大家熟知的英文名「Angelababy」楊穎也解釋，香港出道時曾在兒童台待過，被大家叫「Baby」，沒想到後來有新人進來，兩人竟然撞名，她才在名字前面加上本來的英文名Angela。

先前《復仇者聯盟3：無限之戰》主演湯姆希德斯頓、馬克魯法洛和湯姆霍蘭德曾上《奔跑吧兄弟》當嘉賓，當聽到主持喊Angelababy名字時，突然尷尬微笑，原來有趣的是「Angelababy」這個英文名字，在外國人看來竟有些尷尬，意思是夜店舞娘、脫衣舞孃或性工作者的稱號，因此外國人很少用這個字來當成人名。當時引發微博網友不小討論，甚至有網友狠批「真是丟人都丟到國外去了」。