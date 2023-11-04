26歲大陸女星田曦薇有著天真無邪的娃娃臉，被網友封為「初戀女神」，五官精緻的她進入演藝圈後很快受到矚目，影視作品有《卿卿日常》、《花轎喜事》、《田耕紀》等等，近日她出席活動身穿深V吊帶裙，火辣身材不藏了，反差讓網友都驚呼「太辣了」。

田曦薇日前出席活動披著波浪捲長髮現身，當天她穿著白色吊帶裙，深V領口讓飽滿北半球呼之欲出，田曦薇過去多拍古裝，一層層的劇服通常看不出身體曲線，且她以甜美臉蛋著稱，沒想到天使臉蛋下卻有魔鬼身材，讓不少網友紛紛留言：「我們小田，又美身材又好」、「好大的……眼睛」、「身材好好」、「今天美暈了」、「小田和我貼貼」、「好軟的樣子」、「我的天我一女的都不好意思了」、「眼睛很難移開」、「沒想到呀原來這麼有料」、「又大形狀又很漂亮！」、「甜美的長相火辣的身材」。

田曦薇出生於大陸重慶，畢業於上海戲劇學院，一雙小鹿般的眼睛迷暈許多人，她憑藉劇集《在悠長的時光裡等你》出道，演了幾部網劇後，她搭檔人氣男星白敬亭合作《卿卿日常》後總算走紅，近期搭檔大陸男星曾舜晞的劇集《田耕紀》播出後人氣也有所提升，她表示拍劇體驗了田園生活，由於劇中有下田農作的劇情，她和其他演員也時常練習割稻子的手法，笑稱「巴不得在導演面前割」，後續作品與人氣男星王鶴棣搭檔，俊男美女的組合受到外界看好。