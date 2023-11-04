中年之後才痛定思痛學理財，來得及嗎？台灣知名女作家吳淡如的回答是「當然來得及，但是請你別再投機、別相信運氣！」對於理財，吳淡如認為自己是一個很後知後覺的人、很怕被一堆繁瑣的事情給捆綁著、也很怕牽涉到金錢這回事，她並直言：「關於理財，我吃了很多虧，直到40歲才醒過來。」

吳淡如在其所著的《人生實用商學院：富有是一種選擇》一書中，細數自己的理財黑歷史，「說真的，還滿像是人生的悔過書！」她強調，雖說不要把錢交給他人投資，但是如果你是想著：「多知道一點，總會贏得比較快吧！」那麼你就大錯特錯了。

以下整理吳淡如用自身經歷為例，提出的6個投資心法：

投資心法1、從受害者的錯誤中找到人生金鑰

在民國90年代，當時堪稱台灣股票的黃金年代，連帶各類投資理財書籍也是賣得嚇嚇叫。吳淡如稱自己是這些最「唬人」暢銷書的受害者之一，不過雖說是受害者，卻也讓自己學到寶貴的一課並得到結論：「關於理財這條路，聽別人的不如聽自己的，會告訴你名牌的，除了廟裡的扶乩外，應該都有其他的目的，還是小心為上。」

投資心法2、20餘歲的人生啟示與成功心法

吳淡如在20餘歲時，曾經採訪了一位當時有名的股票作手和暢銷書作家，聽從他告知的明牌「去買某某股票……」反而慘賠100％。對，你沒聽錯，100％！後來她曾經偶遇這位所謂的理財高手，但是完全沒有向他提及當年慘賠的那件事，「畢竟是自己耳根子軟，聽人家說什麼就買什麼，也不是被逼著買的，怎麼能怪人？」

投資心法3、從投資初體驗學習100％投資教訓

「巴菲特說得對，不懂的別碰。在我看來，生意更是如此，不懂的別碰。」吳淡如在她20餘歲時，聽信了當時一位有名的股票作手和暢銷書作家報的「明牌」，馬上用手邊所有的積蓄買了兩檔股票，結果可想而知，賠得一敗塗地、敗率接近100％，因為當時她並不知道買的股票商品究竟是什麼，甚至不知道股票是什麼……。

投資心法4、「猴子vs.投資高手」遠離短視近利

相較於前述不堪回首的投資經驗，吳淡如再舉另一個同樣也是暢銷書作家，卻是正面、積極的回顧，書中提過一個實驗：如果將股票做成標靶，並由幾隻猴子射飛鏢選股票，其收益率與專家操盤的結果差不多，甚至更好！「這太有震撼力了，我們都比猴子聰明不是嗎？」該作家即以此例鼓勵讀者積極投入股市。

投資心法5、記取投資教訓＝通往財富自由之路

記取了先前血淋淋的投資教訓，數年前吳淡如手上存有新台幣250萬元，她正考慮猶豫要不要投資位於台北市永康街的房子或是用作投資？聽從上述暢銷作家在書中介紹的中小型股基金，她將手上所有的錢一股腦兒地全部投入，「想不到當時我買在高點，經過4年後，最慘跌幅降至100萬元，等到我贖回時只有稍稍增加至150萬元。」

投資心法6、建立理財原則並遠離投資陷阱

「牛市的時候誰說什麼都是對的，等到浪潮退去才知道誰在裸泳或是癱在沙灘上。」吳淡如認為，與其說「不要聽信他人」，倒不如換位思考、更積極主動一點，建立個人理財原則和思考體系，這樣也才能睡得更安穩。最後，吳淡如下結論：「為什麼大家總是推崇巴菲特的商業頭腦？這是因為他從不間斷地講原則，而並非斬釘截鐵地只給你報明牌。」

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（圖／今周刊提供）

文章出處：小花平台