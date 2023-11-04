近年有研究指出，經常睡眠不足的人，罹患失智症的風險較高，甚至釀成大腦萎縮，不過挪威大型研究發現，睡眠時間長短和大腦萎縮沒有關聯，認為民眾如果沒有感覺疲憊，就不用過度擔心自己睡眠不足。

英國《新科學家雜誌》（New Scientist）報導，眾所皆知熬夜易導致隔天注意力不足，不過近年研究更稱，經常睡太少會增加罹患阿茲海默症的風險，甚至釀成大腦萎縮。

例如一項動物研究指出，夜晚大腦的排毒系統會加強運作，排除與阿茲海默症有關聯、稱為β澱粉樣蛋白（amyloid beta）的有毒化合物。另外大型人群研究顯示，睡眠時間異常少或異常長的人，許多方面的健康狀況更差，包括記憶力喪失及大腦萎縮，這些都是罹患阿茲海默症的徵兆。

不過報導指出，這類人群研究通常只能呈現睡眠時間與健康的關聯，而不是因果關係。

挪威奧斯陸大學（University of Oslo）團隊重新檢視以腦容量作為健康指標的一系列研究，團隊探查4.7萬人現有數據，了解睡眠期間單一時間點與腦容量的關聯，研究意外得出一條倒U型曲線，腦容量最大的時間為睡眠6.5小時。

團隊進一步追蹤4000名受試者達11年，發現睡眠時間與大腦萎縮沒有關聯。

團隊也進行第三項研究分析3萬人的基因數據，結果顯示那些基因上可能睡眠時間較長或較短的人，不見得腦容量就比較小。帶領研究的菲傑爾（Anders Fjell）教授表示，這項分析結果挑戰了睡眠不足會導致大腦萎縮的觀點。

菲傑爾不建議民眾刻意改變睡眠習慣，他認為人們與生俱來的睡眠需求會有變動，除非受到環境限制，否則大腦會確保身體獲得必要的睡眠量，他推測人體對睡眠的需求會達成動態平衡。

他說：「如果你感覺整天都很疲倦，那你可能是睡得太少，可能會有負面影響，但只要你感覺還好，就不用擔心你是睡6、7或8小時。」