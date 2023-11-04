「流行天后」泰勒絲（Taylor Swift）靠著巡演、串流、音樂版權及投資等收入，正式晉升億萬富翁，初估身價高達11億美元（約新台幣354億），相當驚人。

泰勒絲雖然在演藝事業與個人感情生活上相當高調，但她對於自己的資產或收入相當低調，你不會看到泰勒絲像Jay-Z一樣炫耀自己，不會看到她炫耀名車或私人飛機，當然，她也永遠不會告訴你，靠著這些成就累積了多少財富。

■泰勒絲品牌吸金

Business insider分析指出，從泰勒絲的社群帳號可以發現，除了針對今年「The Eras Tour」演唱會、演唱會電影及重新錄製的專輯進行馬不停蹄的宣傳，時不時也會分享自己的生活，但你不會看到泰勒絲貼出任何可能被聯想到「炫富」的事情。

泰勒絲從未公開巡演門票的銷售額、電影票房或專輯銷售額，反而時常對社會議題發表看法，與大眾站在同一陣線，讓歌迷不再覺得大明星距離遙遠，成為「Woman Power」的代名詞，更是追隨的好榜樣Role model。

出道至今，泰勒絲不僅僅是一位歌手，而是蘊藏豐富經濟價值的品牌，歷經20年的經營與塑造。Business insider作家Madeline Berg留下註解，泰勒絲是一位抒情音樂天才、一位商業天才，最天才的舉動就是刻意不去談論它。

泰勒絲巡演創造驚人經濟效益。（圖／路透社）

■天后風潮無人擋

初估泰勒絲「The Eras Tour」巡演已經創造14億美元的收入，周邊經濟效益更是高達50億美元，超過全球40國一年的GDP數字，且全球巡演時間會一路進行至明年12月，經濟規模有望向上攀升，成為有史以來最暢銷的巡迴演出。

泰勒絲熱潮來到前所未有的高峰，帶動娛樂產業蓬勃發展，Live Nation受惠泰勒絲與碧昂絲的巡演，第三季營收暴增32%，達到82億美元，其中69.7億是演唱會業務收入，包括商品銷售與製作費用，其次是票務收入的8.33億美元。

就連新男友NFL球星Travis Kelce的球衣也隨著兩人戀情曝光熱銷4倍，所屬酋長隊的比賽門票也因為粉絲瘋搶上漲4成，只因為泰勒絲會到場觀賽，NFL也嗅到商機，社群多次曝光泰勒絲到場觀賞比賽的照片或影片，似乎有意藉此打入較弱的女性消費族群。

此事也在網路上引起熱烈討論，原本不關心美式足球的女性，開始詢問男伴「泰勒絲男友」的事情，甚至看了第一場NFL的比賽，經濟效應因為這對明星情侶延燒至體育界。

泰勒絲被媒體和歌迷封為「一肩扛起音樂產業巨人」甚至是「行走經濟體」才畫洋溢且充滿商業頭腦的她，一舉一動都將牽動全球經濟產業鏈發展。